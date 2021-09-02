الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهم على الآخر محدثين إصابتهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط طرفى المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام للعلاج واتخاذ اللازم  وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بشبرا الخيمة بحدوث مشاجرة ووقوع 5 مصابين بمنطقة عزبة الموجى ببهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بإشراف العميد محمد عنانى، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين حدوث مشاجرة بين، طرف أول "محمد ح ع"، 41 سنة، مصاب بجرح قطعى بكف اليد اليسرى وآخر بأصبع اليد اليمنى، ووالده "على ح ع"، 71 سنة، بالمعاش، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيق الأول "على ح ع"، 48 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان "سعيد أ ج"، 31 سنة، بائع متجول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، وشقيقه "جودة أ ج"، 41 سنة، بائع متجول، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبحوزته "مطواة".

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين وجود خلافات سابقة بسبب الجيرة ولهو الأطفال، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر محدثين إصابتهم، وجرى ضبط طرفى المشاجرة، والأسلحة البيضاء المستخدمة بالواقعة والتحفظ عليها، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية خلافات الجيرة لهو الأطفال مشادة كلامية الأطفال خلافات سابقة

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وائل لطفي

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