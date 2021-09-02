إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

عينت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين بعد تطبيع العلاقات مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية على "تويتر".

وقررت لجنة التعيينات العليا بوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم، تعيين إيتان نائيه كأول سفير لإسرائيل في البحرين.

وعمل السفير إيتان نائيه، لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي.

وفي سبتمبر أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أمريكية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقا.

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.

والتقى سفير البحرين الجديد لدى إسرائيل خالد يوسف الجلاهمة، بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وقدم له أوراق اعتماده.

وقال لابيد، تعقيبًا على استلام أوراق اعتماد السفير البحريني، : "خطوة أخرى نحو سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ونأمل زيارة البحرين قريبًا وافتتاح سفارة إسرائيل في المنامة".