الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سرطان الثدي.. ماذا بعد التشخيص بالمرض الأكثر انتشارًا بين النساء؟

تشخيص سرطان الثدي
تشخيص سرطان الثدي

عندما تكتشفين أنكِ مصابة بسرطان الثدي، فقد يستغرق الأمر وقتًا للتأقلم مع المرض الأكثر انتشارًا في العالم بين النساء، مثل العديد من المواقف الصعبة الأخرى التي قد تكون واجهتها، هناك أشياء يمكنك التحكم فيها وأشياء لا يمكنك التحكم فيها. 

في التقرير التالي، سلّط الأطباء بموقع "web md" الطبي كيفية التعامل بعد التشخيص بمرض سرطان الثدي.

ضع قائمة بأسئلتك حول المرض:

يتضمن كل موعد مع الطبيب نوعين من الأسئلة، وهي التي تطرحها وتلك التي يطرحها عليك طبيبك من أجل معرفة ما إذا كنت تشعر بألم ما أو أي أثار جانبية للأدوية.

قبل أن تذهب، فكر مسبقًا في بعض الأسئلة التي سيطرحها عليك طبيبك ، بما في ذلك التحكم في الألم، وأهدافك من الرعاية وما هي خيارات العلاج التي تريد وضعها في الاعتبار. 

أعد قائمة بكل سؤال لديك، وما الذي يمكن أن تتوقعه خلال الأشهر القادمة، والأدوية وآثارها الجانبية ، والعلاجات - بما في ذلك التجارب السريرية والعلاجات التكميلية عن المرض.

إعادة التفكير في العمل:

إذا كانت لديك وظيفة وتريد أو تحتاج إلى الاستمرار في العمل ، ففكر في كيفية ملاءمتها لرحلة العلاج، فلا بدّ ألا يتعارض مع مواعيد جلسات العلاج، فإنه يوفر إحساسًا بالهدف والتفاعل الاجتماعي، حيث يحتاج الكثير من الناس إلى العمل لأسباب مالية أو لأسباب تتعلق بالرعاية الصحية.

شارك ما تشعر به مع صاحب العمل الخاص بك، وحافظ على خطوط الاتصال مفتوحة، فقد تسبب بعض العلاجات مشاكل في الذاكرة، لذا أخبر طبيبك إذا كنت تخطط لمواصلة العمل. 

المشاركة في مجموعات الدعم النفسي:

الدعم موجود في كل مكان حولك، من فريق الرعاية الصحية إلى العائلة والأصدقاء والمجموعات عبر الإنترنت أو الشخصية لأولئك الذين يمرون بنفس الشئ، لذا فمجموعات الدعم المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي تعتبر من الحلول الجيدة لتحسين النفسية خلال رحلة العلاج.

مرض سرطان الثدي سرطان الثدي التجارب السريرية علاج سرطان الثدي اعراض سرطان الثدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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