إيبارشية أبو قرقاص تطلق لقاء للأرامل بعنوان «المرأة الكنعانية»

أقامت إيبارشية أبو قرقاص أمس لقاءًا للسيدات الأرامل بالقطاع الغربي منها، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية نزلة حنس، مركز أبو قرقاص.

شاركت في اللقاء حوالي ٩٧٠ سيدة من ٢٨ كنيسة من كنائس الإيبارشية، وبدأ بصلاة القداس الإلهي ثم عدد من الفقرات منها كورال الكنيسة، وكلمة روحية لنيافة الأنبا فيلوباتير بعنوان "إيمان المرأةالكنعانية"، وتوزيع هدايا تذكارية.

كانت إيبارشية أبوقرقاص أقامت لقاءًا مماثلًا يوم الخميس الماضي لأرامل قطاع شرقي الإيبارشية، تحت عنوان "ساكبة الطيب".

وتحرص الإيبارشيات على تقديم الخدمات الإجتماعية للفئات المهمشة بشكل دائم ، مثل تخديم خدمات إجتماعية وروحية للأرامل والايتام وذو الإحتياجات الخاصة ، والفقراء الغير قادرين مادين ، في إطار حرصها على دعم التواصل الدائم مع هذه الفئات .

وتخصص الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماع شهري للفئات المهمشة بحضور الكهنة أو اساقفة الكنيسة ، لمتابعة شئون هذه الخدمات .

وبدأت الكنائس المصرية استعدادتها للإحتفال بعيد النيروز “راس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويأتي عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، بالتزامن مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

ويرتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.

وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية والخدام بها ، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للإحتفال ببداية عام قبطي جديد ، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً.