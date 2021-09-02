الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أبو قرقاص تطلق لقاء للأرامل بعنوان «المرأة الكنعانية»

كنيسة
كنيسة

أقامت إيبارشية أبو قرقاص أمس لقاءًا للسيدات الأرامل بالقطاع الغربي منها، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية، بكنيسة الشهيد مارجرجس بقرية نزلة حنس، مركز أبو قرقاص.
شاركت في اللقاء حوالي ٩٧٠ سيدة من ٢٨ كنيسة من كنائس الإيبارشية، وبدأ بصلاة القداس الإلهي ثم عدد من الفقرات منها كورال الكنيسة، وكلمة روحية لنيافة الأنبا فيلوباتير بعنوان "إيمان المرأةالكنعانية"، وتوزيع هدايا تذكارية.
كانت إيبارشية أبوقرقاص أقامت لقاءًا مماثلًا يوم الخميس الماضي لأرامل قطاع شرقي الإيبارشية، تحت عنوان "ساكبة الطيب".

 وتحرص الإيبارشيات على تقديم الخدمات الإجتماعية للفئات المهمشة بشكل دائم ، مثل تخديم خدمات إجتماعية وروحية للأرامل والايتام وذو الإحتياجات الخاصة ،  والفقراء الغير قادرين مادين ، في إطار حرصها على دعم التواصل الدائم مع هذه الفئات .

وتخصص الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماع شهري للفئات المهمشة بحضور الكهنة أو اساقفة الكنيسة ، لمتابعة شئون هذه الخدمات .

وبدأت الكنائس المصرية استعدادتها  للإحتفال بعيد النيروز “راس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويأتي عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة،  بالتزامن مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة،  وأصل الكلمة من اللغة القبطية  القديمة.

ويرتبط  عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة  القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية،  وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية،  مقابل العام القبطي الأول.

ويوزاي عام 4525 توتية  أي بالتقويم الفرعوني، ومن هنا ارتبط النيروز بعيد الشهداء عند المسيحيين.

وكان في تلك الأيام  يخرج المسيحيون إلى الأماكن التي دفنوا فيها أجساد الشهداء مخبأة ليذكروهم.

وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” يوم 11 سبتمبر من كل عام، وتنظم الكنائس صلوات قداسات واحتفالات لهذه المناسبة.
وتقوم الكنائس بالتزامن مع عيد النيروز  بإعادة هيكلة الخدمات الكنسية  والخدام بها ، من خلال حركة تنقلات بين الخدمات الكنسية المختلفة ، كما يتم تكريم دفعات طلاب المدارس والجامعات في رأس السنة ، كعادة سنوية للكنائس، وذلك للإحتفال ببداية عام قبطي جديد ، والذي يوافق اقتراب عام دراسي جديد أيضاً.

ايبارشية ابو قرقاص لسيدات الأرامل الأنبا فيلوباتير كنائس الإيبارشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

انقطاع المياه عن مصر الجديدة و14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

استبعاد رمضان صبحى من بعثة المنتخب للإصابة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده في تل أبيب (صور)

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا