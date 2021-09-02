الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» بمشاركة 21 دولة

التدريب المشترك «النجم
التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021" الذى يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم  القوات المشاركة.

التدريب المشترك «النجم الساطع 2021» 

من جانبه، أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكى عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021 وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الإستراتيجيين بالمنطقة.

كما أعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكرى بين جيوش الدول المشاركة.

وقد شهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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