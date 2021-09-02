الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب

التدريب المصري الأمريكي
التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة

نفّذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF03) وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب (SOF06) وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية والذى استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات المظلات وقوات الصاعقة بمصر، وذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات  العسكرية. 

التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة 

وأظهرت مراحل التدريب المستوى المتميز والمهارات الميدانية والقتالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين الجانبين بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ كافة المهام بدقة وكفاءة عالية.

التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة 

تمثل التدريبات أهمية كبرى في مجال تبادل ونقل الخبرات بين القوات الخاصة لمصر والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لأنه يوفر بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة تساهم فى رفع مستوي الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

التدريب المصري الأمريكي المشترك لعناصر القوات الخاصة 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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