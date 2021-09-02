الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته حشيش بمليوني و600 ألف جنيه بالإسكندرية

مخدرات
مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، بحوزته حشيش بمليوني و٦٠٠ ألف جنيه، استمراراً لجهود مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى نشاط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتى "الشرقية والقليوبية") تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة حيث يقوم إثنين من العناصر بنقل وترويج المواد المخدرة بسيارة قيادة عنصر آخر، بينما يقوم العنصرين الآخرين بإستكشاف ومراقبة الطريق مستخدمين سيارة أخرى خشية ضبطهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم السيارتين المشار إليهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وضبط بحوزتهم (380 طربة لمخدر الحشيش – وزنت 38 كيلو جرام - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة)، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫660٫000 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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