وزير التموين: إنجازاتنا خلال 7 سنوات نقلة كبيرة لصالح المواطن
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أى تقدم لا يحدث إلا بالعلم، خلال لقائه، اليوم الخميس، بطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة، تنفيذاَ للبروتوكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بالكلية.
وأضاف المصيلحي أن ما يحدث على الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة، أساس كافٍ لمطابقة ما يدرس بالجامعة على أرض الواقع باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية فى تحسين الأداء.
وشرح الوزير الإنجازات التى تمت على الأرض وتغيير الكثير من المفاهيم فى تقديم الخدمات المقدمة للمواطن سواء على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمى وميكنة التعامل معها على موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وكذلك حوكمة التعامل فى تداول الاقماح بداية من التوريد وصولاً الى الصوامع والمطاحن.
كما شرح التطوير الكبير الذى تم فى إنشاء المناطق اللوجيستية وأهميتها فى تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وكذلك ميكنة مخازن الجملة التابعة للوزارة وإنشاء أسواق الجملة، وكذلك الدور الكبير الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك فى حماية حقوق المواطن، وشرح أيضا أهمية ودمغ المصوغات بالليزر لمنع التلاعب بها.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء القطاعات والشركات بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية فى الجولات الموضوعة لهم على تلك الأماكن وشرح جميع الأمور لهم على أرض الواقع وضرورة أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التى يراها عند زيارة تلك المواقع.
من جانبه، أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، تم تحديد رابط للطلاب للتقييم وتقديم الآراء بعد زيارتهم للمواقع، وأن المجموعة التى سيتم تدريبها هى الثانية للمرحلة الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ برتوكول التعاون بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية تجارة بجامعة القاهرة والذى تم توقيعها عام 2018.
وأشار إلى أنه تم تدريب مجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019، وكذلك طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى 2018 - 2019 بالبرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017.
وأوضح أن الوزارة تنظم جولات لهؤلاء الطلاب على قطاعات الوزارة كان آخرها نهاية الشهر الماضى بالمنطقة اللوجيستية بالغربية.