وزير التموين: إنجازاتنا خلال 7 سنوات نقلة كبيرة لصالح المواطن

قال الدكتور على المصيلحى، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، إن أى تقدم لا يحدث إلا بالعلم، خلال لقائه، اليوم الخميس، بطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة، تنفيذاَ للبروتوكول ‏الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بالكلية.

وأضاف المصيلحي أن ما ‏يحدث على الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة، ‏أساس كافٍ لمطابقة ما يدرس بالجامعة على أرض الواقع ‏باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية فى تحسين الأداء.

وشرح الوزير الإنجازات التى تمت على الأرض ‏وتغيير الكثير من المفاهيم فى تقديم الخدمات المقدمة للمواطن سواء ‏على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمى وميكنة التعامل معها على ‏موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وكذلك حوكمة التعامل فى ‏تداول الاقماح بداية من التوريد وصولاً الى الصوامع والمطاحن.

كما شرح التطوير الكبير الذى تم فى إنشاء المناطق ‏اللوجيستية وأهميتها فى تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وكذلك ميكنة ‏مخازن الجملة التابعة للوزارة وإنشاء أسواق الجملة، وكذلك الدور ‏الكبير الذى يلعبه جهاز حماية المستهلك فى حماية حقوق المواطن، ‏وشرح أيضا أهمية ودمغ المصوغات بالليزر ‏لمنع التلاعب بها.

ووجه ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، رؤساء القطاعات والشركات ‏بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية فى الجولات الموضوعة لهم ‏على تلك الأماكن وشرح جميع الأمور لهم على أرض الواقع وضرورة أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التى ‏يراها عند زيارة تلك المواقع.

من جانبه، أكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير رئيس قطاع ‏التخطيط بالوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين، تم تحديد رابط للطلاب ‏للتقييم وتقديم الآراء بعد زيارتهم للمواقع، وأن المجموعة التى سيتم ‏تدريبها هى الثانية للمرحلة الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ ‏برتوكول التعاون بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب ‏بكلية تجارة بجامعة القاهرة والذى تم توقيعها عام 2018.

وأشار إلى أنه تم تدريب مجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019، وكذلك ‏طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعى 2018 - 2019 بالبرنامج ‏المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، ‏وتدريب طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017.

وأوضح أن ‏الوزارة تنظم جولات لهؤلاء الطلاب على قطاعات الوزارة كان آخرها ‏نهاية الشهر الماضى بالمنطقة اللوجيستية بالغربية.