الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هل تخلت «بي بي سي» عن موظفيها السابقين في أفغانستان؟

بي بي سي
بي بي سي

كشفت عدة تقارير عالمية عن بعض القصص لأفغان تُركوا في أفغانستان رغم خدمتهم لأمريكا وبريطانيا خلال سنوات تواجدهم في البلاد.

 

وانتقد أفغاني كان يعمل سابقًا في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الشركة لعدم مساعدته على الفرار وهو لا يزال مختبئًا مع عائلته في أفغانستان.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وصف عبد الله- الذي تم تغيير اسمه لأسباب أمنية- كيف تُرك في أفغانستان.


الموظف السابق في شبكة بي بي سي البريطانية، الذي قال إن بلاده حاليًا "أسوأ مكان في العالم" للعمل كصحفي، انتقد شركته السابقة لعدم مساعدته على الهروب ، مضيفًا أنه كان يعتقد أن الإذاعة البريطانية هي "عائلة".


وقال إنه اتصل بزملائه في شبكة بي بي سي طلبا للمساعدة، لكن قيل لهم إنه ليس لديهم خطة لإجلاء الموظفين السابقين "في الوقت الحاضر".


وأضاف عبد الله، الذي يسعى للإجلاء إلى المملكة المتحدة مع زوجته وطفله: "أنه في الوقت الحالي أسوأ مكان في العالم يكون فيه صحفي".


ويتم تصنيف الأشخاص الذين يعملون مع وسائل الإعلام الأجنبية على أنهم جواسيس (يعملون مع) الغربيين.


قبل بضع سنوات، عمل عبد الله ، وهو في الثلاثينيات من عمره ، في الاذاعة البريطانية، لمدة نصف عقد ولكن بعيدًا عن البي بي سي، قدم أيضًا قصصًا على القنوات التلفزيونية الغربية.


كما عمل ناشطًا اجتماعيًا يناصر النساء والأطفال والتعليم، وكان مترجماً للقوات المسلحة البريطانية والأمريكية.

 

ومن المأمول أن تتم مساعدة عبد الله في التأهل لسياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (ARAP) من وزارة الدفاع البريطانية.


قد يكون عبد الله مؤهلاً أيضًا لبرنامج إعادة توطين المواطنين الأفغان (ACRS) كشخص ضعيف، نظرًا لعمله كصحفي إلى جانب كونه جزءًا من الأقليات العرقية والدينية الطاجيكية والشيعة.


واختتم عبد الله حديثه قائلا: "هذا الوضع مقلق حقًا، لا أعرف ربما اليوم أو غدا أو في اليوم التالي سأقتل".

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