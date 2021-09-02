مجلس محامي شمال أسيوط يتفقد مستشفيات جامعة الأزهر تمهيدا للتعاقد معها

أجرى مجلس نقابة محامي شمال أسيوط، برئاسة النقيب محمد الجاحر، جولة تفقدية لمستشفيات جامعة الأزهر بالمحافظة، وذلك تمهيدا للتعاقد معها ضمن مشروع العلاج بالنقابة، وذلك لتقديم خدمة علاجية متميزة للمحامين وأسرهم.

وصرح محمد الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، إنه تم لقاء الدكتور مصطفى شتات، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر، ورئيس مستشفيات جامعة الأزهر بأسيوط وذلك تمهيدا لتعاقد نقابة المحامين مع مستشفيات الجامعة، وذلك بعد تفقد الغرف والأقسام الخاصة بالمستشفى، على أن يكون التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “الجاحر” إنه تم عقد لقاء مع الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والمستشار عبدالسلام عارف المستشار القانوني لوزارة الصحة بأسيوط، وذلك لإنهاء التعاقد مع المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة.

فيما افتتح نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، استراحة السادة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي.

وشهدت الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي تطويرًا شاملًا يليق بمحامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة الأستاذين عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق الأستاذ عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد الأستاذ محمود الداخلي، وأعضاء المجلس الأساتذة: نبيل عبد السلام، إسماعيل طه، عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.

- بيان بشأن سحب تخصيص قطعة أرض من اتحاد المحامين العرب

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب،وأكد أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل من تعمدوا التقصير والإهمال، وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار واحالة نتائج التحقيق الى نيابة الأموال العامة



وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين، وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع ، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق.

وأوضح "عطية" أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين.