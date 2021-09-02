نشاط فني مكثف للشاعر الغنائي نادر سعيد.. و3 أغنيات ينتظر طرحهم قريبًا

حالة من النشاط الفني يعيشها الشاعر الغنائي نادر سعيد، خاصة أنه يعكف حاليا على كتابة أكثر من أغنية تتنوع بين الرومانسية والمقسوم وأخرى شعبية تحمل طابع البهجة، لطرحهم على طريقة السينجل في الفترة القليلة المقبلة ويقدم كلا منهم نجم غنائي من المقرر الإفصاح عنه عقب الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالأغاني.

المطرب والملحن أحمد المهدي

وأشار «نادر» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه انتهى مؤخرا من كتابة 3 أغنيات الأولى تحمل اسم «راح»، ويتعاون خلالها مع المطرب والملحن أحمد مهدي، وهى من توزيع ومكساج عبد الرحمن صفوت، ومن المقرر طرحها خلال الأسبوع القادم على طريقة الفيديو كليب، الذي تم تصويره في الفيوم بقيادة المخرج عبد الرحمن صفوت.

نادر سعيد

وتقول كلمات الأغنية "لو الدموع بتريح كان زمانى مستريح.. لسه عايش افكر فيه.. راح ومش راجع.. والفراق ليه توابع.. لسه دموعى نازله عليه".

وأضاف «نادر» أنه يتعاون مع المطرب والملحن إيهاب التهامي، في أغنية جديدة بعنوان "حالة"، وهي توزيع ومكساج مؤمن ياسر، وسيتم تصويرها على طريقة الفيديو بالإسكندرية، ومن المقرر طرحها مع بداية الموسم الشتوي.

وتقول كلمات الأغنية " انا عايش حاله عزله وكآبة.. ببعد عن الناس.. ناس مريضه مؤذيه مخفيه.. فى زمانا الطيبه بطلت خلاص".

نادر والمطرب إيهاب التهامي

وفي سياق متصل؛ يضع نادر، حاليًا اللمسات النهائية الأغنية الثالثة «طبع الحسن» الذي يتعاون خلالها مع المطرب والملحن إيهاب التهامى، وهى من توزيع ومكساج مؤمن ياسر، لطرحها نهاية سبتمبر الجارى، وتقول كلمات الأغنية "ده طبع الحسن مرسوم مرسوم.. رسم وانا فى حبك مجنون.. موهوم موهوم".

يذكر أن نادر سعيد، تعاون مؤخرا مع المطرب إيهاب التهامى في عدد من الأغنيات منها "الانانى" و "الحلوه" و"خيط واتقطع" وآخرها أغنية "مسكالي القط" التى طرحها الأسابيع الماضية وحققت نجاحا كبيرا جديد، وهى من توزيع وجيتار وهندسة صوت أحمد نبيل، وطبلة محمد احمد المجلى، وتم تسجيلها في ستوديو نبيل.