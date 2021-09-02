كيفية التقديم لتنسيق جامعة الأزهر.. شروط وتفاصيل

أتاحت بوابة الحكومة المصرية، تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات جامعة الأزهر، في المرحلة الأولى والتى تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وتنشر “ الدستور” طريقة تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عبر الخطوات التالية:

1 ـ يتم التسجيل عبر الرابط :اضغط هنا

https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=4

2 ـ يتم الاطلاع على دليل البنين والبنات وشروط وقواعد القبول في الكليات والمعاهد، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد لآخر عامين.

3 ـ إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، الموجود في استمارة النجاح، مع إعادة كتابة الرقم التأكيدي الظاهر في الصورة.

4 ـ طلاب "شمال أو جنوب سيناء" متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتين (منطقة القاهرة أو منطقة الوجه البحري).

خطوات تنسيق جامعة الأزهر

5 ـ طلاب محافظة "البحر الأحمر"، متاح لهم التسجيل في واحدة من منطقتي “القاهرة أو الوجه القبلي”.

6 ـ يمكن للطالب تعديل رغباته مرة أخرى عبر الضغط على رابط "تعديل هذه القائمة".

7 ـ لتسهيل عملية إدخال الرغبات سيظهر أمام الطالب خياران:

(1) الخيار الأول: ستظهر فيه جميع الكليات المتاحة لك.

(2) الخيار الثاني: تقسم فيه الكليات إلى مجموعات على حسب نوع الدراسة مثلا:

"إذا اخترت اسم (كلية طب) ستظهر لك جميع كليات الطب المتاحة لك".

8 - وبعد ذلك يتم اختيار الرغبة بالضغط على زر "إضافة".

9- يمكن التحكم في ترتيب الرغبات بعد إضافتها بالتقديم أو التأخير باستخدام الأسهم المشار اإليها في الصورة التالية، وكذلك يمكن حذف الرغبة نهائيا من سجل الرغبات وذلك باستخدام رمز (X).

9 - بعد إتمام إدخال الرغبات يجرى الضغط على زر "الخطوة التالية" الموجود أسفل الشاشة.

10 ـ بعد الضغط علي الخطوة التالية في الشاشة ستظهر قائمة بالرغبات، وحال التعديل في أي رغبة، يتم الضغط على رابط "اضغط هنا لتعديل الرغبات".

11 ـ بعد التأكد من الرغبات، يتم إدخال رقم الهاتف – والرقم القومي – والبريد الإلكتروني (إن وجد)، والرقم السري مرة أخرى وإعادة إدخال الرقم التأكيدي كما هو موضح في الصورة، وبعد ذلك يتم الضغط على زر "التسجيل"؛ لحفظ البيانات.