إعفاء طلاب المدارس الحكومية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، عن صدور قرار وزاري رقم 119 من وزير التربية والتعليم بإعفاء كافة الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي بالمدارس الحكومية من مصاريف المدارس.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تتحمل مصروفات طلاب الجامعات من مركزي رفح والشيخ زويد إقامة وإعاشة ومصروفات دراسية.

وأوضح أنه صدرت تعليمات بضرورة تطعيم كل العاملين بالحقل التعليمى قبل بداية العام الدراسى حد أدنى الجرعة الأولى لهم وهناك استعدادات لموجة رابعة من متحور فيروس كورونا، وتم صرف اللقاح لكل العاملين والطلاب بجامعتى العريش وسيناء.

واستكمل محافظ شمال سيناء، أنه سيتم تطعيمهم بالتعاون مع مديرية الصحة، وسيتم إضافة طلاب الثالث الثانوى حتى الأول لمنظومة التطعيم، ويحكمنا التسجيل للتطعيم ولدينا 7 أطقم للتسجيل، وتمت إضافة فريق للتسجيل من الأمس ليعمل فترة مسائية لتخفيف الضغط والزحام بالمستشفى.

وتابع أنه تم تطعيم 5473 مواطنا بجرعتى تطعيم ضد فيروس كورونا وهناك 12599 مواطنا حصلوا على جرعة واحدة.

وأكد شوشة أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها ضد المتكاسلين عن أخذ التطعيمات المتوافرة بالمحافظة، مضيفا أنه فور ظهور نتيجة الثانوية العامة تم إرسال خطابين لمجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بمنح طلاب الثانوية العامة والأزهرية 2% ونتعشم إدراج الموضوع فى مجلس الوزراء، وطالب الطلاب بالتنسيق حسب الرغبات لحين الموافقة على الـ2%، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة كل الجامعات الحكومية والخاصة لتخصيص منح لأبناء شمال سيناء، والجامعة اليابانية خصصت 5 منح للمحافظة.