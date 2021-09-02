مطران طنطا يجتمع بمجمع كهنة الإيبارشية في دير مار مينا

اجتمع مجمع آباء كهنة إيبارشية طنطا وتوابعها برئاسة الأنبا بولا مطران الإيبارشية، اليوم، وذلك بدير مارمينا الأثري بإبيار.

بدأ اللقاء بصلوات القداس الإلهي، وعقبه ألقى كلمة روحية عن خدمة الفئات الأكثر احتياجًا من خلال دراسة في إنجيل متى الكتاب المقدس.

وركز الأنبا بولا خلال كلمته الروحية على تعريف الفئات الأكثر احتياجًا والتي حددها بثماني فئات تتمثل في "الفقير والغريب والمريض والمحبوس ومن ليس له رجاء ومن ليس له معين وصغيري القلوب والذين في العاصفة".

وبدأت الكنائس المصرية استعدادتها للاحتفال بعيد النيروز "رأس السنة القبطية"، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

ويأتي عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، بالتزامن مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

ويرتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني دقلديانوس- الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية، وفي هذا العصر احتفظ المصريون بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.