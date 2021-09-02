تعرف على مكان تواجد أتوبيس التأمين الصحي الشامل في السويس

يواصل أوتوبيس التسجيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التحرك بشوارع السويس والتمركز بميادينها وأشهر الأماكن بأحيائها الخمسة الأربعين، السويس، عتاقة، فيصل، والجناين، لاستقبال راغبي تسجيل أسمائهم ضمن المستفيدين من المنظومة.

ويعرض «الدستور» بشكل يومي خريطة تحرك أتوبيس منظومة التأمين الصحي الشامل والأماكن المقرر تواجد الأوتوبيس بها خلال تلك الفترة، لاستقبال راغبي التسجيل.

ويتمركز أوتوبيس التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل اليوم بحي فيصل، تحديدًا بميدان تحيا مصر حتى الساعة الحادية عشر مساء.

ويستقبل مسئولو أتوبيس التأمين الصحي الشامل راغبي التسجيل من الساعة الثالثة عصرًا حتى الحادية عشر ليلاً.

ويتابع الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس: «أتوبيس التوعية الخاص بالتأمين الصحي الشامل وعملية تسجيل المواطنين وتواجد وعمل الفرق بأماكن التسجيل، ويقدم الموظفون الموجودون بالأتوبيس النصائح والارشادات للمواطنين الذين توافدوا منذ اليوم الأول من تواجد الأوتوبيس بشوارع السويس».

الفرق تساعد المواطنين على التسجيل في المنظومة

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس، قال إن الفريق الموجود بالأتوبيس يساعد راغبي تسجيل بياناتهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويقومون بدور توعوي بأهمية تسجيل البيانات، ويجيبون على استفسارات المواطنين.

وأضاف أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي إيصال كهرباء أو مياه أو غاز، إضافة إلى صورة الرقم القومي ويتم فتح ملف لا يتطلب معلومات سوى التي ستفيد في تقديم الخدمة الصحية.

وتوافد الراغبون في تسجيل بياناتهم للاستفادة من مبادرة التأمين الصحي الشامل، على الأتوبيس المتنقل الخاص بوزارة الصحة، ويساعد المنتفعين على تسجيل بياناتهم في سهولة ويسر، ويوفر مقدمو الخدمة مظلات لراغبي التسجيل ومراوح فوق سطح الأوتوبيس المكشوف.

وكان المئات من سكان حي السويس قد توافدوا على أتوبيس التأمين الصحي الشامل بمكان تمركزه أمس بمنطقة مساكن اللوكس بالغريب لتسجيل بياناتهم ضمن المستفيدين من المنظومة.