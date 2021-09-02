الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «السويس-العين السخنة»

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بأخرى "ميكروباص" على طريق "السويس-العين السخنة".

وقال محمد ثروت، شاهد عيان تصادف تواجده بموقع الحادث، إن سيارة نقل آثاث في طريقها السويس صدمت سيارة ملاكي، أثناء محاولة الثانية قطع الطريق لدخول إحدى قرى منطقة العين السخنة، مما أدى لاصدامها بالنقل من ناحية وسيارة ميكروباص من الاتجاه الآخر.

ووجَّه رئيس هيئة الإسعاف بالسويس عددًا من سيارات الإسعاف لموقع الحادث للتعامل مع المصابين ونقلهم لمستشفى السويس العام.

وكلف وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى السويس العام الدكتور مينا فوزي برفع درجة الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث.

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