الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطريقة «المريدية» بالسنغال تطلق حملات توعية للتحذير من كورونا

الطريقة المريدية
الطريقة المريدية

أعلنت الطريقة المريدية بالسنغال تنظيم حملات توعوية في مدينة طوبى مقر الطريقة المريدية، لمواجهة خطر فيروس كورونا المتسجد، حيث زدات أعداد المصابين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتحديداً في صفوف المترددين على مدينة طوبى المقدسة التى يتواجد فيها شيوخ وعلماء الطريقة المريدية بالسنغال. 

وأصدرت اللجنة العلمية بالطريقة المريدية فتوى دينية تطالب الشعب السنغالي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر الجائحة، حيث أن حماية النفس البشرية والحفاظ عليها من المخاطر من الأسس الأصيلة للدين الإسلامى الحنيف، خاصة مع استهانة أعداد كبيرة من أبناء الشعب السنغالى بالجائحة، الأمر الذى جعل الطريقة المريدية تحذر الجميع من الاستهانه بمخاطر وأضرار هذه الجائحة. 

وطالبت «المريدية» أبناء الشعب السنغالى بضرورة أخذ التطعيمات والأمصال الخاصة بفيروس كورونا لحماية النفس والغير حتى لايتم نقل العدوى للآخرين من الذين لم يصابوا بالفيروس الجديد الذى ضرب العالم أجمع وتسبب في توقف الكثير من الأعمال. 

الطريقة المريدية تنظيم حملات توعوية طوبى مدينة المقدسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

لجنة ضرائب المقاولين: الدولة نجحت في تقلص زمن الإفراج الجمركي بالنظام الجديد

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعاملين والمسافرين والشروط

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ذكرى الثورة العرابية

حسين دعسة

ركائز سياسية لما بعد القمة الثلاثية بالقاهرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شركة إسرائيلية تبيع حصتها فى حقل غاز إلى الإمارات

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلى يلتقى سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده فى تل أبيب (صور)