الطريقة «المريدية» بالسنغال تطلق حملات توعية للتحذير من كورونا

أعلنت الطريقة المريدية بالسنغال تنظيم حملات توعوية في مدينة طوبى مقر الطريقة المريدية، لمواجهة خطر فيروس كورونا المتسجد، حيث زدات أعداد المصابين بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وتحديداً في صفوف المترددين على مدينة طوبى المقدسة التى يتواجد فيها شيوخ وعلماء الطريقة المريدية بالسنغال.

وأصدرت اللجنة العلمية بالطريقة المريدية فتوى دينية تطالب الشعب السنغالي بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة خطر الجائحة، حيث أن حماية النفس البشرية والحفاظ عليها من المخاطر من الأسس الأصيلة للدين الإسلامى الحنيف، خاصة مع استهانة أعداد كبيرة من أبناء الشعب السنغالى بالجائحة، الأمر الذى جعل الطريقة المريدية تحذر الجميع من الاستهانه بمخاطر وأضرار هذه الجائحة.

وطالبت «المريدية» أبناء الشعب السنغالى بضرورة أخذ التطعيمات والأمصال الخاصة بفيروس كورونا لحماية النفس والغير حتى لايتم نقل العدوى للآخرين من الذين لم يصابوا بالفيروس الجديد الذى ضرب العالم أجمع وتسبب في توقف الكثير من الأعمال.