«التموين» تمد صرف مقررات المصطافين حتى منتصف سبتمبر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف السلع والخبز المدعم بالبطاقات للمصطافين بالمحافطات الساحلية حتى منتصف سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة، إن المناطق التي تم السماح بصرف مقررات التموين منها هي الإسكندرية-مطروح-رأس البر بمحافظة دمياط- جمصة بمحافظة الدقهلية - بلطيم بكفر الشيخ، وكذلك محافظة بورسعيد.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي للتيسير على المواطنين الذين يقضون إجازاتهم السنوية حتى يتسنى لهم الاستفادة من حصتهم الشهرية من الدعم، لافتة إلى أن قرار المد جاء بناء على تأجيل موعد بدء الدراسة وبالتالي استمرار الإجازة.

وأضافت الوزارة، أنها سمحت منذ بداية الصيف للمواطن المقيم في القاهرة أو الجيزة ويقضي إجازته في إحدى المدن الساحلية صرف حصته من التموين والخبز دون مشاكل، ودون اضطراره العودة إلى المحافظة التابع لها.

وارتفعت قيمة مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة للدولة للعام المالي 2021-2022 خلال 7 سنوات بنحو 47.9 مليار جنيه، حيث بلغت 87.3 مليار جنيه مقابل 39.4 مليار جنيه خلال موزانة 2014-2015.

وتضاعف حجم دعم البطاقات من 15 إلى 50 مليار جنيه للفرد الواحد خلال 7 سنوات بحد أقصي 4 أفراد بالبطاقة، أي أن قيمة دعم الأسرة زادت من 82 إلى 200 جنيه، وما زاد عن ذلك يحصل على دعم بقيمة 25 جنيهاً للفرد.

وبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 72 مليون فرد (67.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميا، و4.3 مليون فرد مستفيد من دعم دقيق المستودعات بواقع 10 كجم دقيق للمواطن شهريا).