الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إعلام القاهرة» تناقش «توظيف التقنيات الرقمية فى التعليم» السبت والأحد

الخشت
الخشت

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ورشة عمل حول "مهارات توظيف التقنيات الرقمية في العملية التعليمية"، السبت والأحد 4 و5 سبتمبر الجاري، في إطار مشروعها للتأهل للاعتماد الدولي الذي يتم تمويله من وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ دكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتورة هويدا مصطفى، عميد الكلية ورئيس المشروع.

وصرحت الأستاذ دكتورة ليلى عبدالمجيد، مدير وحدة الجودة بالكلية والمدير التنفيذي للمشروع، بأن الورشة سيحاضر بها الأستاذ دكتور إبراهيم والي، والأستاذ دكتورة نها عبدالله، الأستاذان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

ويشرف على الورشة التي يشارك فيها 35 من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، الأستاذ دكتور خالد صلاح الدين، الأستاذ بالكلية ورئيس فريق عمل استراتيجية التعليم والتعلم بالمشروع، والأستاذ دكتور حنان جنيد، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو فريق عمل المشروع.

 وتدور فعاليات الورشة حول عدة محاور هي:
1- التفاعل مع برنامج ميكروسوفت تيمز
2- إنشاء التيم
3- جدولة المحاضرات
4- رفع الملفات وإدارة المحاضرات
5- التعامل مع الطلاب من خلال التعليم عن بُعد
6- استراتيجيات تشجيع الطلاب للمشاركة في التعليم عن بُعد
7- إعداد الاختبارات أون لاين ورصد الدرجات
8- التعامل مع الدرايف الخاص بعضو هيئة التدريس
9- إضافة التطبيقات إلى ميكروسوفت تيمز
10- متابعة تفاعلات الطلاب في أثناء المحاضرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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