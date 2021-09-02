الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: تحويل البطاقة من محافظة لأخرى خلال 24 ساعة فقط

التموين
التموين

أكدت وزارة التموين أنه يجري حاليا إجراء تحسينات على خدمة تحويل صرف البطاقة من محافظة لأخرى على بوابتي مصر الرقمية ودعم مصر، بحيث يتم إجراء التحويل والتفعيل خلال 24 ساعة فقط. 

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي للسماح للمواطنين المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة - القليوبية) تحويل صرف بطاقاتهم إلى محل الإقامة، وذلك قبل تطبيق قرار فصل نظام صرف التموين والخبز بهذه المحافظات لتصبح كل محافظة مستقلة بنظام الصرف بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وكلف المصيلحي الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة "سمارت" بإرسال رسالة للمواطنين على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، مفاداها بأنه سوف يتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط من أول أكتوبر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين  قرر فصل محافظات القاهرة الكبرى  عن بعضهم في صرف الخبز، بحيث يكون هناك نظاماً مستقلاً  لكل محافظة  كلا في نطاقه الجغرافي، بداية من من أكتوبر المقبل.

ويتابع الوزير مع مديريات تموين القاهرة، والقليوبية والجيزة، وممثلي شركة "سمارت" للكروت الذكية وممثلي الإنتاج الحربي دراسة صرف الخبز من مخابز تلك المحافظات، وآلية التطبيق.

وكلف المصيلحي الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة "سمارت" بإرسال رسالة للمواطنين على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، مفادها بأنه سوف يتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط من أول أكتوبر.

وتضمن القرار أيضا، إخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت" باعتبار محافظات القاهرة الكبرى، كل محافظة تعد نطاقا جغرافيا مستقلا، حيث تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط، مستثنيا المناطق المتاخمة بن محافظتي القاهرة والقليوبية، هي "الخصوص والمرج"، ويتم السماح لجميع بطاقات التموين التابعين لتلك المناطق فقط بالصرف من ماكينات المخابز الكائنة بالمناطق المتاخمة أو المزدحمة بن محافظتي القاهرة والقليوبية فقط.

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