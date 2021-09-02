الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

عمر الشريف ينتهى من كليب «حوت البحر الأحمر» المأخوذة عن رواية «حياة باى»

كواليس كليب عمر الشريف
كواليس كليب عمر الشريف

انتهى عمر الشريف مغني الراب الشاب من تصوير أحدث كليب له، وهو «حوت البحر الأحمر»، وتم تصويره في دبي، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمر الشريف 

عمر الشريف مغني راب مصري سكندري، بدأ الغناء بالراب عام 2009.

ألبوم «حوت البحر الأحمر» مكون من 6 تراكات، طرح منها 5 تراكات وهى: زمارة فيت مع ديبي جاد، والمكتوب، ومين يصد فيت مع مصطفى المليجي، والتكييف، وصحاب الليل فيت مع ديبي جاد، وحوت البحر الأحمر

جدير بالذكر أن أغنية حوت البحر الأحمر مأخوذة عن الرواية الشعبية «حياة باي».

يذكر أن رواية حياة باي تسرد قصة فتى هندي من الهند اليانور الناجي من غرق سفينة وعاش على قيد الحياة 277 يومًا على متن قارب نجاة صغير في عرض المحيط وبصحبة إنسان الغاب وحمار وحشي وضبع ونمر، واستطاع باي أن يسد جوعهم بالصيد، حتى انتهى بهم المطاف في ساحل المكسيك، ويستكمل الكاتب روايته في أحداث أخرى متتابعة وشيقة، وروية حياة باي هي رواية خيالية للمؤلف يان مارتل الكندي، واستوحى القصة من صديقة له تدعى اليانور متأثرًا بمغامراتها في الهند وحبها لممارسة الطقوس الروحانية.

البحر الاحمر تصوير حوت الاحمر كليب ممارسة الشعب طريقة شاب صوت

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