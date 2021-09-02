الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شركات السياحة بـ3 محافظات تناشد السعودية بفتح باب العمرة

على المناسترلى رئيس
على المناسترلى رئيس غرفة شركات السياحة بالاسكندرية

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، برئاسة علي المناسترلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة لموسم العمرة وموقف شركات السياحة من تنظيم رحلات العمرة. 

وقالت شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة إنه قد حان الوقت للسماح برحلات العمرة من مصر، خاصة بعد الانتهاء من التعاقد مع شركة تأمين تقوم بتأمين المعتمر المصري بصورة كاملة في حالة إصابته بالفيروس خارج البلاد، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إجراء تحليل PCR المطلوبة سواء فى مصر أو فى المملكة السعودية وتغطية رد مبلغ العمرة للمعتمر فى حالة عدم سفره بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة كما ابدوا استعدادهم لتنفيذ كل ما تتطلبة المملكة من إجراءات لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر.

وأعلنت المملكة عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حيث يتم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، وتتم عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات. 

 كما جارى إعداد خطة متكاملة من قبل المملكة السعودية  لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية.

المملكة العربية السعودية السياحة الدينية غرفة شركات السياحة التدابير الوقائية الاصابة بفيروس كورونا وزارة الحج والعمرة عودة رحلات العمرة

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