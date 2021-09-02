ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل عدد قياسي بإصابات كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم الخميس، عدد قياسي من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه الولاية مكافحة انتشار سلالة دلتا لمتحورة رغم فرض إغلاق منذ شهر.

ووفقاً لو كالة الأنباء الألمانية، فقد أعلنت السلطات اليوم الخميس، تسجيل 176 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى مستوى للإصابات منذ عام. وقد تم تسجيل معظم الحالات حول مدينة ملبورن، حسبما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت نفسه، مددت الحكومة الإقليمية الإغلاق الصارم حتى 23 من سبتمبر على الأقل. وبحلول ذلك الوقت، يُفترض أن يكون 70% من أصل 6.‏6 مليون شخص في الولاية، قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للفيروس.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل فرض القيود سارياً حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في أجزاء كبيرة من الولاية، حسبما قال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال أندروز.

ويشار إلى أن فيكتوريا تشهد حالياً تطبيق سادس قرار إغلاق تشهده منذ تفشي الوباء.

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية، الأربعاء، أول حالتى وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا العام.

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم، أن آخر حالة وفاة تم الإعلان عنها في الولاية الأسترالية كانت في 18 أكتوبر الماضي.

وعلى صعيد متصل، سجلت السلطات الصحية في ولاية (نيو ساوث ويلز) المجاورة، أربع حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات جراء تفشي متحور "دلتا" والذى بدأ فى الانتشار في شهر يونيو الماضي إلى 102 حالة.

وتشهد الولايتان (فيكتوريا) و(نيو ساوث ويلز) حاليا حالة إغلاق وتركز السلطات في الوقت الحالي على تطعيم السكان لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت السلطات في ولاية (فيكتوريا) قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- تمديد حالة الإغلاق لثلاثة أسابيع أخرى، وذلك بعد أن فشلت القيود الصارمة التي تم فرضها في السابق في خفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أكد رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز، أنه لن يتم تخفيف القيود المفروضة إلا عندما يتلقى 70% من السكان جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد

ومن المتوقع أن تصل الولاية إلى هذا الهدف في 23 سبتمبر الجاري، حيث إنه حتى الآن لم يتلق سوى 56% فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر جرعتهم الأولى من اللقاح.

يشار إلى أن ولاية (فيكتوريا) سجلت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهو ما يمثل ارتفاعا عن الحالات التي تم تسجيلها يوم أمس والتي بلغت 76 حالة، ولكن لا يزال العدد أقل بكثير من 1116 حالة التي تم تسجيلها في ولاية (نيو ساوث ويلز) المجاورة.