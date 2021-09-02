الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الدراما الأردنية.. ماذا يقدم مسلسل مدرسة الروابي للمراهقين؟

مسلسل مدرسة الروابي
مسلسل مدرسة الروابي

تصدر المسلسل الدرامي التلفزيوني الأردني مدرسة الروابي محركات البحث حيث يناقش قضية مجتمعية سائدة في معظم بلاد العالم وهى كيفية التعامل مع أبناءنا في مرحلة المراهقة، مخاطبًا الأسر والطلاب لما يحدث في هذا السن الخطر داخل  بالمدارس ودور الأهل للتعامل مع تلك الفئات العمرية.

ما يناقشه مسلسل مدرسة الروابي

وعلق الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي أن المسلسل يعتبر الأول في تناوله فكرة المراهقة و تأثير السوشيال ميديا عليهم، كذلك المواقف التى يتعرض لها الطلاب في فترة الدراسة سواء تنمر، أو من الناحية العاطفية وما يحدث بين الطلاب وتأثير الأغاني والسوشيال ميديا على حياتهم اليومية.

تعقيدات مرحلة المراهقة 

أوضح أن نفسية المراهقين تحمل الكثير من التعقيدات من تقلبات مزاجية حادة، التعرض للتنمر، التغيرات العاطفية، إدمان السوشيال ميديا، وتلك المواجهات يستقبلها المراهق بلغة التحدي، ولا نجد  من يسلط الضوء على تلك الفئة العمرية وما يحدث لها من تغيرات، مؤكدًا أن للأهل دور كبير في هذا العمر حيث تدخلهم في كافة التفاصيل الخاصة بالابناء أمر لابد منه بل عليهم تكثيف النصائح والمتابعة وتجنب الدخول في أيا مناقشات حادة حتى لا يقابل ذلك بالعند من جانب المراهق.

كما وجه نصيحة إلي الأسر بضرورة قراءة أو مشاهدة الأعمال التى تتحدث عن هذه الفئة العمرية، ومحاولة التقرب لهم عن طريق فهم المرحلة التي يمر بها الطالب وتقارب وجهات النظر المختلفة، وعدم استنكار الواقع، كما أكد ضرورة تسليط الضوء من خلال البرامج وكذلك الأعمال الدرامية حتى يتفاعل المراهق بشكل أكبر ويبدأ بعرض مشاكله وما يتعرض له من مواجهات نفسية وتحديات يومية، وتجنب الانتقادات اللاذعة والتقليل من أفكارهم، للتعرف أكثر على ثقافتهم.

المسلسل الدرامي التلفزيوني الأردني مدرسة الروابي الدكتور إبراهيم مجدي اخصائي الطب النفسي مرحلة المراهقة ابناءنا في مرحلة المراهقة تأثير السوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

انقطاع المياه عن مصر الجديدة و14 منطقة بالقاهرة السبت المقبل

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

استبعاد رمضان صبحى من بعثة المنتخب للإصابة

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا.. نساء الظل 2

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعين أول سفير لها فى البحرين

وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي سفير البحرين ويتسَّلم أوراق اعتماده في تل أبيب (صور)

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا