الدراما الأردنية.. ماذا يقدم مسلسل مدرسة الروابي للمراهقين؟

تصدر المسلسل الدرامي التلفزيوني الأردني مدرسة الروابي محركات البحث حيث يناقش قضية مجتمعية سائدة في معظم بلاد العالم وهى كيفية التعامل مع أبناءنا في مرحلة المراهقة، مخاطبًا الأسر والطلاب لما يحدث في هذا السن الخطر داخل بالمدارس ودور الأهل للتعامل مع تلك الفئات العمرية.

ما يناقشه مسلسل مدرسة الروابي

وعلق الدكتور إبراهيم مجدي، أخصائي الطب النفسي أن المسلسل يعتبر الأول في تناوله فكرة المراهقة و تأثير السوشيال ميديا عليهم، كذلك المواقف التى يتعرض لها الطلاب في فترة الدراسة سواء تنمر، أو من الناحية العاطفية وما يحدث بين الطلاب وتأثير الأغاني والسوشيال ميديا على حياتهم اليومية.

تعقيدات مرحلة المراهقة

أوضح أن نفسية المراهقين تحمل الكثير من التعقيدات من تقلبات مزاجية حادة، التعرض للتنمر، التغيرات العاطفية، إدمان السوشيال ميديا، وتلك المواجهات يستقبلها المراهق بلغة التحدي، ولا نجد من يسلط الضوء على تلك الفئة العمرية وما يحدث لها من تغيرات، مؤكدًا أن للأهل دور كبير في هذا العمر حيث تدخلهم في كافة التفاصيل الخاصة بالابناء أمر لابد منه بل عليهم تكثيف النصائح والمتابعة وتجنب الدخول في أيا مناقشات حادة حتى لا يقابل ذلك بالعند من جانب المراهق.

كما وجه نصيحة إلي الأسر بضرورة قراءة أو مشاهدة الأعمال التى تتحدث عن هذه الفئة العمرية، ومحاولة التقرب لهم عن طريق فهم المرحلة التي يمر بها الطالب وتقارب وجهات النظر المختلفة، وعدم استنكار الواقع، كما أكد ضرورة تسليط الضوء من خلال البرامج وكذلك الأعمال الدرامية حتى يتفاعل المراهق بشكل أكبر ويبدأ بعرض مشاكله وما يتعرض له من مواجهات نفسية وتحديات يومية، وتجنب الانتقادات اللاذعة والتقليل من أفكارهم، للتعرف أكثر على ثقافتهم.