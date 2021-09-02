الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الغد: القمة الثلاثية تؤكد دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تساهم في تحقيق الأمن القومي العربي والإقليمي الريادي في المنطقة وتؤكد دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.

 وأشار إلى أن  لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مثمر وفي توقيت هام وحساس في ظل ظروف ومتغيرات المنطقة، تضمن مباحثات لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً الوضع في لبنان و تبادل الرؤى ، فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين نحوها مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأردنية على كافة الأصعدة وكافة المجالات.

وأشاررئيس حزب الغد، في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن إشادة العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة يؤكدان على قوة و دور مصر الريادي العربي والإقليمي.


وأوضح "موسى" بأن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني كان لقاءا مثمرا، تم التأكيد فيه على أهمية الدور المصري في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة من قبل الرئيس الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية وحرصه على عودة الأراضي الفلسطينية لحدود 67.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن بدء أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إسرائيل مصر الرئيس السيسي محمود عباس موسى مصطفى موسى ملك الاردن الملك عبدالله الثاني اطلاق النار وقف إطلاق النار الرئيس الفلسطيني

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«التعليم العالي»: بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

تأجيل إلغاء قرار إسقاط الجنسية عن زوجة الهارب هشام عبد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم