حزب الغد: القمة الثلاثية تؤكد دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والملك عبد الله بن الحسين ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تساهم في تحقيق الأمن القومي العربي والإقليمي الريادي في المنطقة وتؤكد دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مثمر وفي توقيت هام وحساس في ظل ظروف ومتغيرات المنطقة، تضمن مباحثات لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصةً الوضع في لبنان و تبادل الرؤى ، فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين نحوها مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات المصرية الأردنية على كافة الأصعدة وكافة المجالات.

وأشاررئيس حزب الغد، في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن إشادة العاهل الأردني بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة يؤكدان على قوة و دور مصر الريادي العربي والإقليمي.



وأوضح "موسى" بأن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الفلسطيني كان لقاءا مثمرا، تم التأكيد فيه على أهمية الدور المصري في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة من قبل الرئيس الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية وحرصه على عودة الأراضي الفلسطينية لحدود 67.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن بدء أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، اليوم الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.