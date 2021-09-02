الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السباحة أثناء الحمل.. توفر الاسترخاء وتمنع غثيان الصباح

السباحة أثناء الحمل
السباحة أثناء الحمل

السباحة آمنة أثناء الحمل بشرط اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، والسباحة تبقيك مسترخيًا عقليًا وجسديًا، ولها فوائد عديدة، لكن يجب اتباع نصائح الطبيب قبل القيام بالسباحة في مرحلة الحمل.

ووفقا لموقع bonobology نرصد مجموعة من الفوائد التي تتمتع بها المرأة الحامل أثناء السباحة.

يوفر الاسترخاء

السباحة توازن بين قوة القلب والأوعية الدموية والقوة العضلية، وبالتالي تخلصك من الإجهاد، مثل أي تمرين آخر، فإنه يحفز الجسم على إفراز الإندورفين، ما يساعد في تقليل الإحساس بالألم وإعطاء شعور إيجابي عن حملك.

 يخفف التورم والألم

يضغط الرحم المتنامي على الجسم، لكن خاصية الطفو الطبيعية للمياه تجعلك تشعر بالخفة وانعدام الوزن أثناء السباحة، وإنه مفيد لمن يعانون من تورم المفاصل وآلام الظهر حيث أن السباحة تقوّي العضلات حول هذه المفاصل والأربطة المصابة.

 يحسن حالة القلب والأوعية الدموية

تحفيز معدل ضربات القلب لفترة قصيرة يحافظ على صحة القلب السباحة هى تمرين للقلب والأوعية الدموية يحسن قدرة الرئة ويسمح لك بالتنفس بسهولة.

نغمات جسمك

تتضمن السباحة مجموعات من العضلات في الذراعين والساقين وتحسن توتر العضلات، نظرًا لأنك تميل إلى زيادة الوزن أثناء الحمل ، فقد تفقد العضلات قدرتها على التحمل ، والتي يمكن استعادتها عن طريق السباحة.

 يحمي من ارتفاع درجة الحرارة

تكون درجة حرارة جسمك أعلى بشكل طبيعي أثناء الحمل بسبب زيادة تدفق الدم إلى بشرتك وأيضًا بسبب الحرارة الناتجة عن عملية التمثيل الغذائي للجنين، وتساعد السباحة في مقاومة الحرارة والحفاظ على درجة حرارة داخلية مريحة للجسم.

يساعد الطفل على اتخاذ الموقف الصحيح

يعتقد أن السباحة تصحح وضعية الطفل، ولقد وجد أن السباحة تشجع الأطفال المقعدين على الالتفاف حيث إن البطن تصبح أخف في الماء ويسمح لجسمك بالانتظام بشكل طبيعي.

يمنع غثيان الصباح

تمنحك السباحة، خاصة في الماء البارد، راحة سريعة من الغثيان وغثيان الصباح الشائعين جدًا في بداية الحمل.

 يحسن النوم

بعد السباحة ستشعر بالراحة، وبالتالي هناك تحسن في نوعية نومك.

يحسّن الصحة العقلية

يمكن أن يؤدي الحفاظ على نشاطك أثناء الحمل عن طريق السباحة إلى تحسين صحتك العقلية وتقليل خطر الإصابة ببعض اضطرابات المزاج بعد الولادة. 

السباحة آمنة أثناء الحمل الاجراءات الاحترازية نصائح الطبيب القيام بالسباحة في مرحلة الحمل و السباحة تبقيك مسترخي ا عقلي ا وجسدي ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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