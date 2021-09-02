أمير قطر يستقبل وزير الخارجية البريطاني لبحث الأوضاع في أفغانستان

أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الخميس، زيارة إلى دولة قطر، التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في أفغانستان، والدور القطري في عمليات إجلاء المدنيين.

ووفقًا لما ذكره الديوان الأميري القطري، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه بالديوان صباح اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الوضع في أفغانستان، حيث أعرب الوزير البريطاني عن شكر المملكة المتحدة لأمير قطر على المساهمة في عمليات إجلاء المدنيين، وجهودها الحثيثة في عملية السلام في أفغانستان.

كما اجتمع الوزير البريطاني مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان وآخر التطورات الميدانية بشقيها الأمني والسياسي.

جولة تفقدية

وخلال الزيارة، أجرى وزير الخارجية البريطاني ونظيره القطري، جولة تفقدية للمرافق المؤقتة لإسكان ورعاية اللاجئين الأفغان، الذين تستضيفهم دولة قطر بشكل مؤقت إلى حين وصولهم إلى محطاتهم النهائية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ لها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، تم خلال الجولة التعرف على فريق العمليات بالمرافق، والاطلاع على سير العمليات والإجراءات والخدمات المقدمة للأشقاء الأفغان، والوقوف على المرافق الخدمية والتعليمية والرياضية والترفيهية والصحية إلى جانب مقابلة بعض الأسر والأطفال.

كما قامت مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، بعرض الإجراءات وسير العمل بالمرافق المؤقتة، وإلقاء الضوء على جوانب الرعاية الشاملة المقدمة للأشقاء الأفغان وذويهم ومن تم إجلاؤهم من الطلبة والكادر التعليمي والصحفي.