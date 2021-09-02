الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنفيذ 16 ألف و305 مشروع للشباب بالشرقية ضمن «مشروعك»

مشروعك
مشروعك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة  الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وقد أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 16 ألف و305 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و482 مليون و917 ألف جنيه، لتوفر 49 ألف و75  فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي  مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاءوا  في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  2419 مشروع  بقيمة 276  مليون و296 ألف و 400 جنيه، يليه  في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي 714 مشروع  بقيمة 277 مليون و954 ألف و250 جنيه، ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1941 مشروع بقيمة 268 مليون و694 ألف  جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

محافظة ملابس جديدة تسهيل ورشة مشروعات مشروعك برنامج

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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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