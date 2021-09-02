بني سويف تستعد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، استعدادات مديرية التربية والتعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

والتي من المقرر أن تبدأ السبت المقبل 4 سبتمبر الجاري بمادة اللغة العربية، وتختتم الاثنين 13 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الامتحانات حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية

وشدد محافظ بنى سويف على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عمليتي الدخول والخروج للطلاب وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.

وشدد على ضرورة التعامل مع أي مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي حضره رؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس مركز توزيع الأسئلة ومديري الإدارات ومدير عام التعليم العام للوقوف على كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، حيث تم التأكيد جاهزية اللجان وتوفير كافة سبل الراحة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتقديم كافة الدعم لرؤساء اللجان والتنبيه علي المدارس التي بها لجان بتنفيذ كافة التعليمات والاستعدادات وإتباع الإجراءات الأمنية والصحية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتي ستنطلق بداية الأسبوع المقبل :يوم السبت:باللغة العربية الأحد:اللغة الأجنبية الثانية الاثنين:الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء الفيزياء والتاريخ،الأربعاء:اللغة الأجنبية الأولى ،الخميس:الديناميكا،ويوم السبت 11 سبتمبر: الكيمياء والجغرافيا، الأحد الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، وتختتم يوم الإثنين 13 سبتمبر بمواد: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.