الحلبوسي لنظيره الأردني: مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، نظيره الأردني السيد عبد المنعم العودات والوفد المرافق له في مبنى المجلس.

حيث عُقدت مباحثات في مقر مجلس النواب العراقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

ورحَّب رئيس البرلمان العراقي بالوفد الزائر، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي، أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين، كما ثمَّن دعم المملكة وجلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني، أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة والزيارات المتتالية للملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

وأضاف أن العراق قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة، وأن موقف الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.