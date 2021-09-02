الخميس 02 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحلبوسي لنظيره الأردني: مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، نظيره الأردني السيد عبد المنعم العودات والوفد المرافق له في مبنى المجلس.

حيث عُقدت مباحثات في مقر مجلس النواب العراقي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

ورحَّب رئيس البرلمان العراقي بالوفد الزائر، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي، أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين، كما ثمَّن دعم المملكة وجلالة الملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني، أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة والزيارات المتتالية للملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً، وأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق.

وأضاف أن العراق قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة، وأن موقف الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد، كما أكد دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة.

تعاون الانتخابات بغداد مجلس الوزراء البرلمانية مجلس النواب محمد الحلبوسي البرلمان العراقي مجلس النواب العراقي عراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

الأكثر قراءة

إهدار مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل الترع؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«التعليم العالي»: بدء الدراسة في 17 كلية جديدة بالجامعات الخاصة

بشرى.. نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني خلال الساعات القادمة (الرابط والخطوات)

لينك مباشر| رابط نتيجة التظلمات 2021 برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة

انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ضبط عاطل بـ6 طرب حشيش فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

خروج الأمريكان من بلاد الأفغان!

مؤمن المحمدي

بيبو بيبو

مدحت بشاى

الحوار الإيجابى الفريضة الغائبة!

عبد الرحيم طايع

قادة السوشيال ميديا

جلال حمام

حكايات عزّام عن كرامات الأفغان

د. القس صفوت البياضى

النداءات تتعدد والضربات تتجدد

خالد عكاشة

داعش خراسان.. اللاعب القادم لإشعال أفغانستان وما حولها

ماجد حبته

تقاسم التكاليف.. أم زيادة الجزية؟!

صور

ختام مهرجان القلعة

حفل نسمة محجوب في محكى القلعة

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

الخارجية الفلسطينية تدين رفض إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

مؤسسة إسرائيلية متطرفة تقتحم مدرسة فى بيت لحم