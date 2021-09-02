اتحاد الغرف التجارية يُطالب منتسبيه بسرعة التسجيل في النظام الجمركي «ACI»

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية؛ بسرعة التسجيل في النظام الجمركي المسبق "ACI" لتفادي أي معوقات قد تواجه قطاعًا من الأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى أن مدة التسجيل التجريبي ستنتهي مع نهاية سبتمبر الجاري.

وشدّد “العربي”، في تصريحات له اليوم، على كافة منتسبي الغرف التجارية في الأنشطة المختلفة، بضرورة الانتهاء من التسجيل في هذه المنظومة استعدادًا للتطبيق الإلزامي بداية أكتوبر المقبل، لافتًا إلى زيادة التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك من أجل تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التسجيل على الشركات .

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بتعاون وزارة المالية ومصلحة الجمارك، من أجل مساعدة الشركات على التسجيل والتواصل الدائم لتسهيل كافة الأمور والإجراءات فيما يتعلق بهذا الشأن.

ومن جانبه؛ قال أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة إنه بناءً على توجيهات وتعليمات من المهندس إبراهيم العربي، هناك تواصل مكثف مع مسئولي مصلحة الجمارك لبحث أي مشاكل أو معوقات قد تظهر أثناء التسجيل حاليًا، والسعي إلى حلها وتسهيل الإجراءات ، وعقد ندوات ولقاءات دورية مشتركة ما بين الغرف ومسئولي مصلحة الجمارك ومسئولي شركة "MTS" المُنفّذة لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق.

ولفت إلى أن ذلك لمعرفة آراء ومقترحات ومطالب منتسبي الغرف التجارية ، وفتح لغة حوار على أرض الواقع لتسهيل إجراءات التسجيل للمساهمة في إنجاح منظومة التسجيل الجمركي المسبق ، والمُقرر تنفيذها إلزاميًا أول أكتوبر المقبل.