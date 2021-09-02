أمريكا وأوكرانيا تتفقان على إنشاء خط اتصالات آمن للحد من المخاطر

وقعت وزارة الخارجية الأمريكية والخدمة الحكومية الأوكرانية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، اتفاقية لإنشاء خط اتصالات آمن، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال المركز الأمريكي الوطني للحد من المخاطر النووية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن المركز الوطني للحد من المخاطر النووية يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، من خلال سبع لغات؛ لتقليل مخاطر النزاع المسلح، الذي قد ينجم عن حادث أو سوء تقدير أو سوء فهم بشأن مجموعة من القضايا التي تؤثر على الأمن الدولي.

وأوضحت الخارجية أن معدل عمل المركز ازداد على مدى العقود الثلاثة الماضية، ليشمل أنظمة الإخطار مع أكثر من 50 شريكًا دوليًا، في قضايا تتراوح بين مراقبة الأسلحة النووية والتقليدية، وإخطارات إطلاق الصواريخ الباليستية، وتدمير الأسلحة الكيميائية والحوادث الإلكترونية الدولية.

وفي نفس السياق.. أشاد وزير الخارجية الأمريكي بجهود أوكرانيا ومساعدتها في إجلاء المعرضين للخطر من أفغانستان.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم: "الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أقوى من أي وقت مضى ونحن ملتزمون بمستقبل أوكرانيا المشرق والمزدهر، وأشيد بأوكرانيا لمساعدتها في إجلاء المعرضين للخطر في أفغانستان".

ويشار إلى أن ست طائرات وصلت أوكرانيا من أفغانستان، بعد أن أجلت أكثر من 650 أوكرانيًا وأفراد عائلاتهم وصحفيين أجانب ومدافعين دوليين عن حقوق الإنسان وأشخاص معرضين للخطر.

جدير بالذكر أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي يزور واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر أن تنتهي زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريبًا، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية بإجلاء مواطنيها.

وكانت الحركة شنت هجومًا واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصًا الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.