الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رغم إصابته.. محمد الزيات يحصد الميدالية الفضية فى الباراتايكوندو

محمد الزيات
محمد الزيات

بدأت اليوم، مشاركة بعثة مصر البارالمبية بطوكيو في الباراتايكوندو من خلال لاعب منتخبنا المصري محمد الزيات في وزن 44 لمواجهة بطل إسبانيا، الساعة الرابعة والربع صباحًا، في الوقت الذي تخوض فيه سالمة حجازي منافسات الدورة أمام بطلة جاميكا في تمام الساعة الثالثة صباح غدٍ.

كان محمد زيات ضرب موعدًا في الدور ربع نهائى مع لاعب فرنسا المصنف الأول عالميًا بوفا كونغ بعد الفوز على لاعب إسبانيا بدور الـ16.

وحصد "الزيات" الميدالية الفضية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب البارالمبية رغم الإصابة أمام منافسه الروسى بضربة فى الوجه لتنتهى المباراة لصالحه  وفقًا لقانون اللعبة وعدم القدرة على خوض النهائي.

اكتسح محمد الزيات لاعب فرنسا المصنف الأول عالميًا الفرنسي بوفا كونغ، بنتيجة 20-10، ليتأهل إلى الدور نصف النهائى لمنافسات الباراتايكوندو وزن تحت 61 كيلو الفئة K44.

 

في الوقت الذي يخوض فيه أحمد مجدى لاعب منتخب مصر للكرة الريشة الطائرة ثاني مبارياته في الدورة بمواجهة بطل اليابان في التاسعة صباح اليوم بعد خسارته أمس، أولى مبارياته أمام بطل ماليزيا والتي قدم فيها مجدي أداء طيبًا، ولكن خبرات اللاعب الماليزي حسمت المباراة لصالحه.

 

البارلمبية طوكيو الباراتيكوندو محمد الزيات المنتخب المصري لاعب منتخب مصر للكرة الريشة

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