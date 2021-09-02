30 ألف إصابة و595 وفاة بكورونا فى إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 30 ألفًا و279 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة- في بيانها اليومي- إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و55 ألفا و512 إصابة مؤكدة، من بينها 7 آلاف و831 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 595 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 108 آلاف و988 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و269 ألفًا و508 أشخاص حتى الآن.

