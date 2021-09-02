ضبط 48 بندقية خرطوش وشحنة مخدرات بنصف مليون جنيه في أسيوط

نجحت قوة أمنية بأسيوط فى ضبط 48 بندقية خرطوش بحوزة شخصين بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام,

البداية في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط، اشتبهت فى سيارتين الأولى "ملاكى" والأخرى "ربع نقل"، وتمكنت القوة من استيقاف السيارتين حيث لاذ قائد السيارة الملاكى "هارباً تاركاً السيارة"، وأمكن ضبط السيارة الربع نقل قيادة "سائق" وبرفقته (شخص له معلومات جنائية) ومقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط.

بتفتيش السيارة عثر بالصندوق على (5) جوالات بداخلهم (48) بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط المتهم الهارب.

وفي سياق متصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط (3 عناصر إجرامية - لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين من المتهمين بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة القوصية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس (الشابو) – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2هاتف محمول - 2 ميزان – سلاح أبيض)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (500.000– خمسمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.