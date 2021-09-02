الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعادة طفلة متغيبة لأسرتها بعد رصد صورها على «فيسبوك»

طفلة
طفلة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في إعادة طفلة متغيبة لأسرتها بعد رصد صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته 11 سنة، مقيمة بذات العنوان، وتم تشكيل فريق بحث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن الفتاة المتغيبة.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم التواصل مع المسؤولة عن الصفحة، وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم، حيث تم استلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقدم والد الفتاة الشكر لرجال الشرطة وتقديره للجهد المبذول فى إعادتها لأسرتها.

القاهرة فتاة متغيبة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مدينة نصر طفلة متغيبة

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أعداء المواطن والمسئول

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