محافظ الشرقية يأمر برفع مياه الصرف المتراكمة أعلى نفق أبوالريش

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق بسرعة الانتهاء من أعمال تسليك خط الصرف الصحي، أعلى نفق أبوالريش ورفع المياه المتراكمة بالشارع وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمفرده في ساعة متأخرة من مساء أمس، لعدد من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع كل الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ توجه رئيس حي أول وفريق العمل، وتم الدفع بالنافوري وسيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وتسليك خط الصرف الصحي وشفط تجمعات المياه المتراكمة أعلى نفق أبوالريش وإعادة الحياه لطبيعتها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة وتتعامل بكل جدية وحزم مع أي أحداث طارئة أو شكوى أو استغاثة من المواطنين يتم توجيه الجهات المعنية فورًا للتعامل معها و إيجاد الحلول المناسبة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شعبان أبوالفتوح رئيس حي أول الزقازيق بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي حي أول الزقازيق، والتى يستغيثون فيها من تهالك عدد من أعمدة الإنارة لإصابتها بالصدأ وسقوط بعض منها على فترات مما يهدد حياة المارة.

وعلى الفور، قام رئيس حي أول بتشكيل لجنة برئاسة كل من رؤساء أقسام (المشروعات ـ الإنارة ـ المتابعة الميدانية ـ التفتيش المالي والإداري) لمراجعة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بدلاً من الأعمدة المتهالكة وتمت زراعة أعمدة جديدة محل القديمة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد كلف المهندس عبدالشافي عبدالعزيز محمد القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس، بسرعة الاستجابة لاستغاثة أهالي قرية البكايشة بمركز ومدينة فاقوس من وجود ماسورة صرف صحي مكسورة أعلى ترعة السعدية.