مصرع سائق وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بقنا

لقي سائق، مصرعه، وأصيب آخر ، اليوم الخميس، في انقلاب جرار زراعي بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين ، مدير أمن قنا، اخطارا، من غرفة العمليات، بمصرع أحمد محمد الصادق، سائق، وإصابة آخر، في انقلاب جرار زراعي بطريق سمهود —خوالد ابوشوشة.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، ورفع الجرار وايداعه نقطة شرطة سمهود، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 4 أشخاص، منذ أيام قليلة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد الاصطدام بعمود إنارة غرب سمهود طريق المواهب بمركز أبوتشت، شمالي قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من المباحث الجنائية، بإصابة، عبد العليم عبد الحميد عمران 65 عامًا، و محمد عبد العليم عبد الحميد 35 عامًا، وعبد الرازق ابراهيم ناصر 46 عامًا، ومصطفى عبد الناصر 32 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بعد الاصطدام بعامود إنارة غرب سمهود طريق المواهب بمركز أبوتشت.

وتم نقل المصابين مستشفى أبوتشت لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكان قد أصيب 5 أشخاص، إثر تصادم سيارتين وتروسيكل بقرية فاو بحري بمركز دشنا، شمالي قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث بين سيارة ملاكي رقم 7122، وسيارة ربع نقل رقم 6481، وتروسيكل بدون لوحات بقرية فاو بحري.

وأسفر الحادث عن إصابة رمضان كمال أبو بكر 41 عامًا، أمين شرطة مقيم في مركز نجع حمادي، ويعمل في مركز شرطة دشنا، و خلف محمد إبراهيم، مقيم فاو بحري، ومحمد خلف فاضل حنفي، 25 عامًا، و شادية سعيد احمد، 41 عامًا، ووليد فؤاد سامي، 26 عامًا، و تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.