تحرير 267 محضر إشغال ومرافق خلال حملات مكبرة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 267 محضر اشغالات ومرافق خلال الحملات المستمرة على مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق والتعاون مع قسم شرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء.

حملات إزالة الاشغالات



وأوضح محافظ أسيوط الى استمرار حملات الاشغالات ورفع وإزالة المرافق والتعديات على حرم الطريق والتي تؤثر على حركة المرور ما يخلق معها اختناقات مرورية فضلًا عن استمرار الحملات الدورية لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة لتحقيق الإنضباط وإيجاد سيولة مرورية بالشوارع والقضاء على ظاهرة التعديات على حرم الطريق على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق وفرض سيادة القانون على الجميع.

حملات إزالة الاشغالات



وأشار المحافظ إن الحملات المستمرة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة العقيد تامر حامد موسى رئيس قسم شرطة المرافق بالتعاون والتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الاشغالات والمرافق بالوحدات المحلية تمكنت من تحرير 267 محضر إشغال ومرافق ضمن الحملات التي يتم شنها دورياً لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية موضحًا أن المحاضر تنوعت لتشمل محاضر اشغال طريق للباعة الجائلين ومحاضر اشغال طريق محلات عامة وبروز ومحاضر بناء بدون ترخيص ومحاضر نظافة عامة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 2012 بالاضافة إلى محاضر ايقاف أعمال البناء المخالفة و محاضر قرارات غلق اداري بحي غرب وحي شرق ومحاضر لعدم تنفيذ قرار إزالة البناء المخالف بحي شرق بالإضافة إلى ضبط ورفع عدد من المضبوطات ما بين (كراسي ، وترابيزة ، وموازين كهرباء ، وخشب وعربات كارو ، وحوامل حديد) وغيرها.

حملات إزالة الاشغالات

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة مرافق مكبرة بشارع بورسعيد وميدان المجذوب بحي غرب مدينة أسيوط ضمن الحملات الدورية التي يتم شنها لتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي وذلك برئاسة محمد بشير رئيس حي غرب ومسئولي الاشغالات بالحي بالتعاون والتنسيق مع قسم شرطة المرافق وبمشاركة العقيد تامر حامد رئيس القسم واستهدفت الحملة شارع بورسعيد بمنطقة القيسارية وميدان المجذوب لإزالة كافة التعديات على حرم الطريق ورفع الإشغالات والبروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وفتارين الأطعمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للباعة الجائلين وتوجيه إنذرات لأصحاب المحلات المخالفة بالإلتزام بحدود محلاتهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية .

حملات إزالة الاشغالات



كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

حملات إزالة الاشغالات