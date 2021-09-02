الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحمايتهم من أخطار كورونا..

وصول مهمات وقائية للعاملين بمنظومة النظافة بأسيوط

مهمات فطاع النظافة
مهمات فطاع النظافة

وصلت اليوم مهمات وقائية وزي موحد للعاملين بمنظومة النظافة تتضمن بدل وقائية وأحذية وقفازات ونظارات واقية ورادة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة كدعم منظومة النظافة بمحافظة أسيوط بتكلفة قدرها 3 مليون جنيه.

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مهمات فطاع النظافة

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه سيتم توزيعها على العمال والسائقين العاملين بالمنظومة بمختلف المراكز والأحياء كإجراء احترازي ووقائي وحرصًا على سلامتهم وحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور نور فرج استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بأسيوط والمهندس رجب مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

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مهمات فطاع النظافة

حيث تفقد المحافظ بعض النماذج من هذه المهمات الوقائية التي سيتم توزيعها على العمال والسائقين العاملين بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء واستمع إلى شرح من استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة عن تفاصيل الكميات الواردة والتي تشمل 5 آلاف بدلة واقية كزي موحد للعمال والسائقين و5 آلاف غطاء للرأس و2500 حذاء سيفتي "S3" و2500 “كُزلك سفتي” و2500 قفاز سيليكون مضاد للاحتراق و2500 نظارة حماية و9 آلاف علبة كمامات.

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مهمات فطاع النظافة

وأكد محافظ أسيوط على أهمية حماية العاملين بمنظومة النظافة - هذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام - وتسليمهم مهمات وقائية لمساعدتهم فى مواجهة الظروف الاستثنائية وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى ضرورة التزام جميع العاملين من عمال وسائقين ومشرفين بإرتداء أدوات الحماية وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لإعمال السلامة والصحة المهنية في التخلص الآمن من المخلفات كخطوة رئيسية لتنفيذ الخطة التي تستهدفها الحكومة لتحسين مستوى النظافة العامة من خلال دعم منظومة النظافة بكافة مكوناتها وعناصرها ورفع كفاءتها بالشكل المطلوب والذي يدفع بجهود وخطة الدولة في هذا الشأن.

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مهمات فطاع النظافة

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات تزامنًا مع خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد حيث أن إدارة المخلفات الصلبة عملية مستمرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة للمواطنين نظرًا لاستمرار تولد المخلفات المنزلية وضمانًا لاستمرارية الخدمات المقدمة من عمليات جمع ونقل المخلفات بشكل آمن خلال تلك الفترة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات.

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مهمات فطاع النظافة

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تم إطلاقه تحت إشراف وزارة البيئة المصرية بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي وهيئتي المعونة الألمانية والسويسرية والحكومة المصرية بهدف تقديم الدعم اللازم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA) والمساهمة في تأسيس نظام مستدام ومتكامل لإدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات من بينها محافظة أسيوط سعيًا نحو بيئة نظيفة وصحية من خلال الحد من كمية المخلفات وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

الحكومة محافظة اسيوط المواطنين محافظ أسيوط المخلفات الصلبة السلامة والصحة المهنية اللواء عصام سعد منظومة النظافة الصحة العامة حماية العاملين حماية المواطنين

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وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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