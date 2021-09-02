الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد التعليم العالي بـ«التخطيط» يتفقد مشروعات جامعة الأقصر

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر ووفد وزارة التخطيط

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، وفدًا من الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وزارة التخطيط، للوقوف على نسب الإنجاز وحجم الأعمال المنفذة في المشروعات الجامعية الجارية بمدينة طيبة الجديدة.

الوفد ضم كلًا من بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط، والمهندس إبراهيم فاروق، باحث بقطاع إعداد الخطة بوزارة التخطيط. 

وتفقد الوفد المبنى الإنشائي لكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، والمكون من ثلاثة طوابق وبدروم، وثلاثة مدرجات تتسع لحوالي 450 طالبًا، والذي من المقرر الانتهاء من تجهيزه خلال شهر أبريل المقبل، لتبدأ الدراسة به مباشرة.

رئيس جامعة الأقصر ووفد وزارة التخطيط 

واستكمل وفد التخطيط جولته بتفقد مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق، والذي يضم 250 جهاز كمبيوتر، ومصمم طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، والذي من المقرر أن يكون نواة لتحويل جامعة الأقصر إلى جامعة ذكية.

كما عاين الوفد المنطقة المخصصة بكلية السياحة والفنادق، لإنشاء ثلاثة ملاعب خماسية بها كافيتريا ومبنى ملحق خدمي وصالة تنس طاولة وأخرى متعددة الأغراض للأنشطة الطلابية، ومدرجات، وتفقد الوفد أيضا أعمال التشطيبات الجارية بكليتي العلوم والتربية والتأكد من مدى مطابقة التصميمات للمواصفات القياسية العالمية.

وفي ختام الجولة، تفقد الوفد كلية الطب، ثم تفقد أعمال التشطبيات النهائية بالعمارات السكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وعددها أربع عمارات والتي تم الانتهاء من تسلم ثلاث منها وسيتم تسلم الأخيرة نهاية الشهر الجاري.

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رئيس جامعة الأقصر ووفد وزارة التخطيط 

ومن جهته، أشاد وفد وزارة التخطيط بحجم الإنجاز ونسب التنفيذ، والتي أوشكت على الانتهاء قبل موعد التسليم المحدد، موجهًا بسرعة استغلال الأراضي المخصصة للجامعة بمساحة الـ100 فدان بمدينة طيبة وإنشاء كليات جديدة عليها.

جدير بالذكر أن تابع الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أمس الأربعاء، سير عملية التطعيم لأعضاء هيئة التدريس وموظفي وطلاب الجامعة بلقاح كورونا، بالتعاون مع مديرية الصحة بالأقصر.

رافق رئيس الجامعة في جولته التفقدية كل من الدكتور حمدى حسين عميد كلية الطب، الأستاذ الدكتور محمد شحات وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ومنسق الحملة.

 

الوفد التعليم العالي رئيس جامعة وزارة التخطيط جامعة الاقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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