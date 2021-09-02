«الطريقة الكسنزانية» تنظم أمسية صوفية في أمريكا

أعلنت الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، عن تنظيمها أمسية صوفية روحية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة الآلاف من مريدي وأتباع الطريقة بجميع الولايات الأمريكية، وذلك بحضور رئيس الطريقة الكسنزانية بالعالم الشيخ شمس الدين نهرو الكسنزان، حيث ستنظم جلسات أرشاد دينية وبعض حلقات الذكر الصوفية، وذلك بحضور عدد من علماء التصوف الإسلامي ورجال الدين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت اللجنة الإعلامية بالطريقة الكسنزانية، أعلنت فى وقت سابق عن سفر الشيخ نهرو الكسنزان إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في هذه الفعاليات الكبرى.

ويتواجد آلاف المريدين التابعين للطريقة الكسنزانية فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتمي غالبيتهم للشعب الأمريكي وبعض الجنسيات الآخرى من الأفارقة والآسيويين، وتنظم هذه الآمسية الدينية كل عام بحضور شيوخ الطريقة الكسنزانية.

يذكر أن الطريقة العَلِيّة القادِريّة الكَسْنَزانِيّة هي طريقة صوفية منتشرة في العراق وتركيا وإيران ومصر والعديد من دول العالم، ويقع المقر الرئيسي لهذه الطريقة في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق.