ضبط 6152 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، حملاتها لتحقيق الانضباط في الشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 6152 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2871 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و198 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و28 مخالفة موقف عشوائى، و51 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد عززت من تواجدها بالشوارع والميادين، اليوم الخميس، بنشر الخدمات أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.