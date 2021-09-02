الخميس 02 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علوم حلوان» تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامج «التكنولوجيا الحيوية»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان مجموعة دورات تدريبية صيفية لطلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة البرامج الجديدة بالكلية، وإشراف الدكتورة منار فودة منسق البرنامج.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي لأول دوره تدريبيه بمعامل البرنامج والآخر بمركز المعلوماتية الحيوية بالكلية، حيث يسعى برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم بمرحلة البكالوريوس إلى تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وفقاً لمعايير الجودة المحلية والإقليمية، من خلال إكساب الطلاب المهارات العملية المتنوعة في مجال المعلوماتية الحيوية و تطبيق التقنيات الأساسية عن الوراثة الخلوية ورفع قدرة الطلاب للمنافسة في سوق العمل.

وتضمن التدريب الأول استخدام المعلوماتية الحيوية في اكتشاف العقاقير على أساس الهيكل والذي استخدام برامج المعلوماتية بغرفة التدريب بمركز المعلوماتيه الحيوية بالكلية، وقام بالتدريب الدكتور إيهاب عبد الرؤف، مدير المركز، والدكتور أحمد حسن المدرس بقسم النبات وعضو بالمركز.

تضمن التدريب الثاني مناقشة العديد من المحاور حول التطبيقات والتقنيات الأساسية الوراثة الخلوية في الإنسان والنبات والتي قام بتنفيذها أعضاء هيئة التدريس بالكلية الدكتور إلهام سليمان، مدرس الجينات بقسم النبات، وخبير الجينات محمد نصر من سوق العمل.

تهدف هذه الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية إلى ربط الطلاب بالتطبيقات العملية لتأهيلهم بصورة علمية وعملية لاقتحام سوق العمل وهم مؤهلين بقوة في مجالات تخصصهم.

في سياق منفصل، أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 175 آلاف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 4/9/2021.

 

الجامعات مكان الإقليمي رئيس مجلس إدارة مجلس ادارة جامعة حلوان كلية العلوم مهارات عضو دورات تدريبية تكنولوجيا المعلومات الدكتور ماجد نجم صيف

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