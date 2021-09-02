ضبط 402 طن قمح تحتوي على حشرات وأدوية مخدرة في حملات تموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

وتمكنت الجهود من ضبط (1124) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، ورود م معلومات للإدارة عن قيام (المديرين المسئولين عن صيدليتين كائنتين بمحافظة الجيزة) بحيازة كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمهربة جمركياً ومدرجة بجداول المخدرات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدفهم وضُبط بداخل (الصيدلية الأولى "110,000 قرص" - الصيدلية الثانية "86000 قرص").

وفي إطار مكافحة جرائم الأدوية والمكملات الغذائية المغشوشة والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" شائعة الاستخدام بالمراكز الرياضية ومراكز التجميل وتنحيف القوام غير المرخصة والتي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعى مجالاً للدعاية والإعلان عن نشاطها، اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بحملة نوعية مكبرة بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (10) قضايا بإجمالى مضبوطات (16395) قرص مكمل غذائى (4747 عبوة – 67600 جرام بروتين) مستحضرات تجميل جميعها مهربة جمركيا "مجهولة المصدر" وغير مصرح بتداولها.

وتمكنت الجهود من ضبط (5,65 طن مقطعات لحوم ودواجن – عجينة سجق – زيت طعام – دقيق فاخر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن (مخرن "بدون ترخيص" تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (2,5 طن كبدة) بدون مستندات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك (مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (10,5طن "ملح ليمون – نكهات مختلفة الطعم "معبأة داخل عبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى "مستلزمات إنتاج" - 26000 عبوة "مياة غازية" مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" - 60000 عبوة فارغة واستيكر مدون عليها ذات العلامة التجارية "أدوات تعبئة")، بحوزة مالك (مصنع لإنتاج وتعبئة المياة الغازية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، فضلا عن ضبط (3 طن خضروات مجمدة) بدون بيانات “مجهولة المصدر”، بحوزة المدير المسئول عن (ثلاجة مصنع لتعبئة وتغليف الخضروات) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (402,8 طن أقماح بها تغير فى الخواص الطبيعة لإحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس" وتشكل خطراً على الصحة العامة - 51,37 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للإتجار بها السوق السوداء، وغير مثبتة بالدفاتر)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشون) بمحافظة الغربية، وضبط (201 طن أقماح) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحتوى على حشرات حية وميتة “سوس”، و52,55 طن "أقماح محلية" تم تجميعها للاتجار بها السوق السوداء وغير مثبتة بالدفاتر)، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشون) بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (32,51 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وبراميل بدون مستندات "مجهولة المصدر" - 6108 عبوة معطر جو بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، بحوزة المدير المسئول عن ( شركة للمواد الكيماوية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (7,5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإسخدام الزراعي ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية)، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية، وضبط (3 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر) بدون بيانات "مجهولة المصدر"، بحوزة مالك ( مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية ) بمحافظة الغربية.