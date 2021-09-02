الخميس 02 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب «إيدا».. الشرطة الأمريكية تعلن ارتفاع قتلى الفيضانات فى نيويورك إلى 7

الفيضانات
الفيضانات

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، عن مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار "إيدا" في نيويورك.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو حالة الطوارئ، مساء  أمس الأربعاء، بسبب ما سماه "حدثا مناخيا تاريخيا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات.

- توقف جميع خطوط مترو الأنفاق فى نيويورك

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبا توقفت في ساعة متأخرة، الأربعاء، وتسببت بقايا العاصفة الاستوائية "إيدا" في هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، في تغريدة على تويتر: "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة" بعدما أدت إيدا التي شكلت إعصارا من الفئة الرابعة ضرب جنوب الولايات المتحدة، الأحد، إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعها إلى الشمال.

- الإعصار خلّف دمارًا كبيرًا في جزيرة جراند آيل

وكانت رئيسة أبرشية لويزيانا قد قاالت، الثلاثاء، إن الدمار الذي أحدثه الإعصار إيدا ترك مجتمع جزيرة الحاجز في جزيرة جراند آيل "غير صالح للسكن".

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن قافلة البحث والإنقاذ التي تسافر إلى مجتمع جيفرسون باريش تمكنت من الوصول عن طريق البر، لكن ما بين 10 إلى 12 من فواصل السدود على جانب خليج المكسيك من الجزيرة، تركت 100% من المنازل والمباني الأخرى متضررة.

وقالت رئيسة الأبرشية سينثيا لي شنج، للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن ما حث دمار كامل أو شبه مدمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزيرة التي تقع على بعد حوالي 111 ميلاً جنوب نيو أورلينز كانت مغطاة بحوالي ثلاثة أقدام من الرمال ، كما قالت "شنج".

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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