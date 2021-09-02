للعام الثالث على التوالي.. افتتاح كأس مصر للشطرنج بنقابة المهندسين

افتتح المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، والمهندس حسن عبدالعليم الأمين العام للنقابة، بطولة كأس مصر للشطرنج "رجال - سيدات" لموسم 2021، والتي تجرى فعالياتها بمقر النقابة العامة للمهندسين، للعام الثالث على التوالي خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 6 سبتمبر 2021، بمشاركة قرابة 150 لاعب ولاعبة.

جاء ذلك بحضور المهندس مؤمن شفيق عضو المجلس الأعلى للنقابة، والمدير التنفيذي لنادي الشطرنج، والمشرف العام على البطولة ، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والمتحدث الإعلامي للنقابة، والعميد وجدي لمعي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج.

كأس مصر للشطرنج



ورحب نقيب المهندسين بجميع الفرق المشاركة في البطولة فى بيت الهندسة نقابة المهندسين المصرية، معبرا عن سعادته لاستضافة النقابة لبطولة كأس مصر للشطرنج للعام الثالث على التوالى، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأن تخرج البطولة بالشكل اللائق وأن تكون بطولة موفقة للجميع.

من جانبه، قال المهندس مؤمن شفيق إن البطولة تقام تحت رعاية نقابة المهندسين بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، موضحا أن فعالياتها ستستمر لمدة 6 أيام، خلال الفترة من 1 حتى 6 سبتمبر، مشيرا إلى أن البطولة تضم عشرون فريقا علي مستوى الرجال وثماني فرق على مستوى السيدات.

كأس مصر للشطرنج



وكشف شفيق عن أنه جارى إنشاء أكاديمية للشطرنج وسيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تكوين فريق قوى للمهندسين في البطولة، للحصول على المركز الأول في المرات القادمة.

نقيب المهندسين يفتتح كأس مصر للشطرنج



وعبرت الدكتورة منى اللبودى عن شكرها للنقابة لاستضافتها للبطولة للعام الثالث على التوالي.

وأشادت بمستوى التطوير الذي شهده الدور السادس بالنقابة والقاعات التي تستضيف البطولة، مؤكدة حرص الاتحاد المصرى للشطرنج على استمرار التعاون مع النقابة، وقالت: "نتطلع لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنقابة".

شارك في الافتتاح المهندس هشام أبوسنه رئيس نقابة مهندسين القاهرة، والدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني للنقابة، والحكم الدولي العميد سعيد حسنين رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، والمهندس سامي يونس عضو مجلس إدارة الاتحاد والسكرتير العام للاتحاد، والدكتورة منى اللبودي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة النشاط النسائي.