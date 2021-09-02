الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لمنع تكرار أزمة السيول.. برلماني يطالب الحكومة بإعلان خطتها للاستعداد لفصل الشتاء

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعلان خطتها استعدادا لفصل الشتاء، لمنع تكرار ما حدث خلال السنوات الماضية بسبب الأمطار والسيول.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أن في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، فمن المتوقع أن تشهد البلاد أمطار غزيرة وكذلك سيولا في بعض المناطق، وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد.

وشدد "زين الدين"،  انهعلى جميع المحافظين، توجيه رؤساء الأحياء وكذلك التنسيق مع هيئات النظافة والتجميل والصرف الصحي، للعمل مبكرا من أجل الاستعداد الكامل لأي أمطار متعلقة أو سيول.

التأكيد على أهمية عمليات التطهير لبالوعات صرف مياه الأمطار

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية عمليات التطهير لبالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة الشوارع على مستوى الجمهورية، والتأكد من صلاحيتها لاستيعاب مياه الأمطار.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن الحكومة عليها دور من خلال المحافظين والوحدات المحلية لإجراء التجارب الميدانية على بالوعات صرف الأمطار ورفع كفاءتها لتكون جاهزة في حال سقوط الأمطار.


وأوضح النائب، أن رؤساء الأحياء عليهم دور أيضا في حل أزمة الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتي تسببت في فترات سابقة في وفاة عدد من الأطفال في مناطق متفرقة، مضيفا لا نريد أن تتعامل الحكومة كرد فعل، وألا يكون التحرك بعد وقوع الأزمة، مشيرا إلى أن الاستعداد مبكرا يمنع التداعيات السلبية للظروف المناخية المتغيرة.

يأتي هذا فيما وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وأوضح وزير الري، أن متابعة مخرات السيول، يهدف إلى حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية، والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء، وخطوط الغاز من أخطار السيول.

وأشار إلى أهمية التأكد من جاهزية مخرات السيول لحصاد مياه الأمطار، وتجميعها في البحيرات الصناعية، وأمام سدود الحماية لاستخدامها من قبل مواطني التجمعات البدوية.

ارصاد الحكومة الغاز الدين المرور وزير الري الصرف الصحي ازمة الكهرباء

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