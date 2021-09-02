الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة المطرية، اليوم الخميس، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية من الفودو قبل ترويجها على عملائه  بدائرة القسم، وحيازته سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية خرطوش بدون تراخيص، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة.   

تعود الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم، حال استقلال سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه بدائرة القسم وبحوزته "بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الفودو، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة 

المادة (33) من قانون العقوبات، تنص على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.           

والمادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

والمادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

ولا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

جدول المخدرات والمواد المدرجة به تحدد بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين تختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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