الرئيس يصدّق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وثلاثة قرارات بتخصيص أراضٍ

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الخميس)، 4 قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، وتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لاستخدامها كمنفعة عامة.

وجاءت القرارات، التي نشرت في عدد الجريدة رقم 35 للسنة الرابعة والستين، كالتالي: