الخميس 02 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يصدّق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وثلاثة قرارات بتخصيص أراضٍ

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الخميس)، 4 قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، وتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لاستخدامها كمنفعة عامة.

وجاءت القرارات، التي نشرت في عدد الجريدة رقم 35 للسنة الرابعة والستين، كالتالي: 

  • قرار جمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
  • قرار جمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جلبانة للمسلمين عليها.
  • قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس، لاستخدامها في الأغراض الصناعية.
  • قرار جمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أعداء المواطن والمسئول

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