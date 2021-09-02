الرئيس يصدّق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وثلاثة قرارات بتخصيص أراضٍ
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الخميس)، 4 قرارات لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بشأن منتدى غاز شرق المتوسط، وتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لاستخدامها كمنفعة عامة.
وجاءت القرارات، التي نشرت في عدد الجريدة رقم 35 للسنة الرابعة والستين، كالتالي:
- قرار جمهوري رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020.
- قرار جمهوري رقم 347 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية قرية طوخ، مركز نقادة بمحافظة قنا لاستخدامها كمنفعة عامة فى إقامة جلبانة للمسلمين عليها.
- قرار جمهوري رقم 348 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية طريق السويس السخنة- القطامية القديم بمحافظة السويس، لاستخدامها في الأغراض الصناعية.
- قرار جمهورى رقم 349 لسنة 2021 بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة لإقامة بعض الأنشطة عليها بناحيتى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز إسنا بمحافظة الأقصر.